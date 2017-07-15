İstanbul’da 25 bin polisli önlem

İSTANBUL'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında, güvenliğin sağlanması için 25 bin polis görevlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tedbirleri yerinde inceledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz darbe kalkınmasınının engellenmesinin yıldönümü sebebiyle düzenlenecek programlar için geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 35 bin personeli bulunan İstanbul Emniyeti’nde çalışan 25 bin polis güvenlik tedbirleri için görevlendirildi. Güvenlik tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bazı noktalarda denetleme yaptı. Darbe kalkınması sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprü’sünde verdiği mücadeleyle, darbeyi engelleyen isimler arasında gösterilen Çalışkan, köprüde de inceleme yaptı. Çalışkan Anadolu Yakası’ndaki Şehitler Abidesi çevresindeki önlemleri de denetledi.

Yardımcılarıyla birlikte güvenlik tedbirlerini değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürü’nün denetimleri sırasında, özel harekat polislerinin de çevre korumasını alarak Çalışkan’da eşlik etmesi dikkat çekti.