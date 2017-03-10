İstanbul’da 3,5 saatlik ‘YGS’ sessizliği

İstanbul Valiliği pazar günü yapılacak olan YGS nedeniyle bir dizi tedbir alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da 12 Mart Pazar günü Yükseköğretime Geçiş Sınavının (YGS) yapılacağı anımsatılarak, “Gençlerimizin gelecek planlarının yönlendirilmesi bakımından büyük önem taşıyan bu sınavın huzurlu ve gürültüsüz bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak da kamu kurumları ve toplum olarak hepimizin ortak görevidir. Bu sebeple sınavların yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı gibi gürültü üreten işlere sınav süresi boyunca (09.30-13.00) ara verilmesi, klakson kullanılmasının engellenmesi ve bu hususların görevli kurumlarca titizlikle denetlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

NÜFUS CÜZDANI AÇIKLAMASI

Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ellerinde var olan nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Nüfus müdürlüklerimiz hafta sonu mesailerine devam ederken sınav gününe mahsusen, 07.00-10.00 saatleri arasında en az 2 ek personel görevlendirmek suretiyle hizmet vereceklerdir. Adaylar, ihtiyaç duyulması halinde, ikametgah adreslerinin kayıtlı olduğu ilçeye bakılmaksızın sınav yerlerine ya da bulundukları muhite en yakın ilçe nüfus müdürlüklerinden 07.00-17.00 saatleri arasında, sınav giriş belgelerini ibraz ederek hizmet alabileceklerdir.

ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesince; İETT otobüsleri, metrobüs, halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metro, füniküler, tramvay, teleferik, şehir hatları vapurları ile özel deniz motorlarında 12 Mart Pazar günü YGS'ye girecek öğrenciler ile görevlilere ücretsiz hizmet verilecektir” denildi. (İHA)