İstanbul’da 400 yıllık kitap ele geçirildi!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan tarihi eser niteliğindeki, 4 milyon dolara satılmaya çalışılan 400 yıllık vaaz kitabı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalışan 22 yaşındaki şüpheli A.K.’yi belirledi. Polis ekipleri, alıcı kılığında A.K. ile irtibata geçti. A.K., müşteri kılığındaki polislerden 4 milyon dolar isteyerek Küçükçekmece’de buluşmak için randevu verdi. Polis ekipleri Küçükçekmece’de ki kitapla birlikte buluşmaya gelen şüpheli A.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarihi kitaba ise el koydu.

400 YILLIK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli A.K. Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Ele geçirilen tarihi kitap incelenmesi için Topkapı Sarayı Müzesi’ne gönderildi. Yapılan ilk incelemelerde kitabın Süryanice yazıldığı, içinde İncil’den bazı kesitlerin bulunduğu yaklaşık 400 yıllık bir kitap olduğu iddia edildi.