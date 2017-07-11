İstanbul’da 71 cadde ve meydan 2.5 yılda yeniden düzenlenecek

İstanbul’un en önemli cadde ve meydanlarında yine inşaat başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Beyoğlu Talimhane ve Sıraselviler meydanlarının da bulunduğu 71 cadde ve meydanda düzenleme yapmak üzere ihale açacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Altyapı Hizmet Müdürlüğü, dün (10 Temmuz) “İstanbul genelinde cadde düzenleme işi” ihalesi düzenledi.

Kentin en önemli cadde ve meydanlarını kapsayan düzenleme işi, yer tesliminden itibaren 925 gün olarak belirlendi. Yani İstanbul'un kilit noktalarındaki inşaat çalışmaları 2.5 yıl sürecek.

TAKSİM, BAKIRKÖY…

İhale şartnamesine göre düzenleme işi yapılacak 71 nokta var. Taksim Beyoğlu'ndaki Şişhane Meydanı, Sıraselviler Caddesi, Kadiriler Yokuşu, Talimhane bölgesi, Piyalepaşa Bulvarı-Kasımpaşa Deniz Askeri Hastanesi bulunuyor. Bakırköy'de Özgürlük Meydanı, Ataköy Meydanı, İncirli Caddesi, İstanbul Caddesi, Florya Caddesi, Bahçelievler'de Şirinevler Kent Meydanı da düzenleme yapılacak noktalar arasında.

İNŞAAT SESLERİ…

Tarihi Yarımada'nın en önemli ulaşım yollarını oluşturan Atatürk Bulvarı, Vatan Caddesi, Aksaray'dan Beyazıt'a uzanan Ordu Caddesi, Vezneciler'den Süleymaniye'ye uzanan 16 Mart Şehitleri Caddesi de yenilenecekler arasında bulunuyor. Sirkeci Feribot İskelesi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasındaki alan da yeniden düzenlenecek. Ayrıca Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Zeyrek Sarnıcı'nın da rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması da iş kapsamında yer alıyor. İhale kapsamında Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'nın cadde ve meydanlarında da düzenleme projesi hayata geçirilecek. İstanbul genelindeki köprü, viyadük ve yaya üst geçitlerinin güçlendirilmesi de gündemde. Güçlendirme çalışmaları için proje hazırlanması işi için İBB 25 Temmuz'da ihaleye çıkacak.

71 NOKTADA ÇALIŞMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açacağı İhale kapsamında düzenleme yapılacak meydan ve caddeler arasında şu noktalar yer alıyor:

“Büyükçekmece Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı, Güngören Davutpaşa Caddesi, İnönü Caddesi, Küçükçekmece 27 Mayıs Caddesi, Zeytinburnu Abay Caddesi, Zübeyde Hanım

Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Bağcılar Atatürk Caddesi, Fatih Caddesi, Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi, Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi Yayalaştırma Projesi, Çatalca Cevdet Barın Caddesi, Gaziosmanpaşa Meydanı, Küçükçekmece Aşık Veysel Caddesi.”