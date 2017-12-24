Yeni hafta için son dakika hava durumu verileri… İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı?

Yeni hafta başlarken vatandaşlar önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak sorusunu soruyor ve son dakika hava durumu verilerini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta başından itibaren yurdu etkisi altına alan karlı hava dalgası İstanbul'u adeta es geçti. İstanbul'da sert soğuklar kendisini gösterirken son dakikaya kadar beklenen kar yerel olarak çok kısa süreliğine etkili oldu. Gelecek hafta yurdu nasıl bir hava durumu bekliyor? Kar yağışı bitti mi?

Kar yağdı, yağacak derken yağışlı hava dalgası İstanbul’u terk etti. Kendini yarına hazırlamak isteyen vatandaşlar İstanbul’a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji’nin son dakika verilerine göre hava durumu nasıl olacak? sorularını soruyor. Megakent İstanbul’da kar yağdığında tüm hayat etkilendiği için İstanbulluların gözü kulağı gelecek haftaya dair Meteoroloji verilerinde, peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak?

KARLI HAFTA BİTTİ, YENİ HAFTA NASIL OLACAK?

Önümüzdeki hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yurt genelinde yağışsız bir hava hakim olacak ve hava sıcaklıkları adım adım yükselecek. Perşembe gününden itibaren yurda giriş yapacak yeni yağışlı hava dalgasının kar yağışına sebep olması beklenmiyor.

İSTANBUL’DA BU HAFTA KAR VAR MI?

Geçtiğimiz hafta yapılan kar uyarıları ve havanın da soğumasıyla vatandaşlar kar ne zaman yağacak diye araştırmaya başladı. Ancak Meteoroloji’den kar ile ilgili uyarı yok. Ayrıca 5 günlük hava tahmininde de kar yağışı görünmüyor.

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

Perşembe akşamından itibaren yurda giriş yapacak olan yağışlı hava cuma günü yurdun büyük kısmına yayılacak. Hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş beklenmese de yurdun büyük bir kısmı yağışlı hava altında yeni yıla girecek ancak yüksek kesimler haricinde şehir merkezlerinde kar yağışı beklenmiyor.

İL İL HAVA DURUMU

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana’nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI; Antalya’nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl’ün yükseklerinde yoğun kar (20 Cm üzeri) yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege ve Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.