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İstanbul’da büyük operasyon! Ünlü markalara ait…

Başakşehir’de bir sanayi sitesinde sahte parfüm imalatı yapılan 5 depoya polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

21:446 Nisan 2017
Gündem
İstanbul’da büyük operasyon! Ünlü markalara ait…
Başakşehir’de bir sanayi sitesinde sahte parfüm imalatı yapılan 5 depoya polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'deki bir sanayi sitesindeki depoda sahte parfüm üretildiğini tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık 2 aylık takibin ardından depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan incelemenin ardından 3 milyonun üzerinde boş şişe ele geçirilirken, ünlü markalara ait 10 binin üzerinde satışa hazır sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda 4 şüphelide gözaltına alınırken ekiplerin sahte parfüm konusundaki çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Son güncelleme: 21:4706.04.2017
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