İstanbul’da CHP’li başkana saldırı!

CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık'ın, Kayseri'de referandum çalışması yürütürken bir esnafın satırlı saldırısına uğramış, saldırgan etkisiz hale getirilip gözaltına alınmıştı... İlerleyen saatlerde bir saldırı haberi de İstanbul'dan geldi. CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan ve CHP üyeleri referandum çalışmaları esnasında saldırıya uğradı.

CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan ve CHP üyeleri referandum çalışmaları esnasında saldırıya uğradı. Saldırıya maruz kalan CHP’liler karakola giderek şikayette bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, twitter hesabından saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

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İşte Yarkadaş’ın o paylaşımı: