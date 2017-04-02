İstanbul’da CHP’nin ‘Hayır’ pankartları parçalandı!

İstanbul Kağıthane'de CHP'nin astığı 'Hayır' pankartları gece parçalandı. CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, parçalanan afişlerin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı...

Erdoğdu, “İstanbul Kağıthane’de astığımız HAYIR pankartları gece parçalandı… Bıkmadan, usanmadan HAYIR işlerine devam edeceğiz” yazdı.

“Bütün Türkiye iller, ilçeler, köyler ve mezralar EVET pankartları ve reklamları ile dolu. Basın rehin alınmış durumda. Televizyonlarda her an aldatıcı EVET kampanyası reklamları var. Referandum kampanyası boyunca hiçbir parti Hazine’den kör kuruş yardım almadı. EVET kampanyasını yürütenler milyarlarca liralık bu kampanyanın kaynağını açıklayamıyorlar. Bu kampanyanın kamu kaynaklarıyla doğrudan ve kamu kaynakları aktarılan yandaş şirketler tarafından finanse edildiği sır değil.”

ERDOĞDU: ŞİKAYETLERİMİZ SONUÇSUZ KALIYOR

“Bu yolsuzluk ve adaletsizliğin hesabını soracak bağımsız yargı yok. Şikayetlerimiz sonuçsuz kalıyor. Biz vergilerimizi haksız ve hukuksuz kullananlara hakkımızı helal etmiyoruz. Dün Kağıthane İlçe Başkanımız Mehmet Ali Yüksel üyelerimizden topladığı bağışlarla Kağıthane örgütümüzle HAYIR pankartları astı. Pankartlar aynı gece görevlendirilmiş ekiplerce doğranıp parçalandı. Üyelerimizin nafakalarını bağışlayarak yaptığı küçücük bir tanıtıma bile tahammül edemeyenler insanlık düşmanı, demokrasi düşmanı teröristlerdir. Hollanda’dan mağduriyet ithal etmeye çalışan zalimlerin memleketimizde yaptıkları ortada.

Basın rehin alınmış durumda. Yargı prangalanmış. Devlet imkanları ahlaksızca kullanılıyor. Seçmenler tehdit ediliyor. Bütün bu haksızlıklara rağmen HAYIR açık ara önde. HAYIR kazanacak. Halkımız diktatörlüğe DUR diyecek. HAYIR kazanacak.”