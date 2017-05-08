İstanbul’da çöpteki bavuldan çıkan kadın cesedinin şüphelisi yakalandı

Fatih'te, çöp konteyneri içinden, önce çuvala ardından valize konulmuş halde bulunan Özbekistan uyruklu kadın cesedinin şüphelisi yakalandı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin ifadesinde, onunla olan fotoğrafları eşine göndermekle tehdit ettiği için öldürdüğünü itiraf etti.

İstanbul Fatih Kumkapı Güvenlik Caddesi üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü çöp konteyneri içinde önce çuvala ardından valize konularak ikiye katlanmış ve palet ipi ile bağlanmış halde kadın cesedi bulundu. Yüzü tanınmaz halde ve üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğu belirlenemedi.

Olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekiplerin yaptığı 5 günlük çalışma sonucunda kamera görüntülerinden cinayeti şüphelisinin eşkalini belirledi. Şüphelinin, evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Yavuzaslan (28) olduğunu tespit edildi. Kumkapı Langa Karakol Sokak üzerindeki bir kahvehanede yapılan operasyonda Yılmaz Yavuzaslan gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Büro Amirliği´nde sorguya alınan Yavuzaslan, cesedin Özbekistan uyruklu Dildora İnomova´ya (35) ait olduğunu ve onu öldürdüğünü itiraf etti. Yavuzaslan ifadesinde, uzun zamandır birlikte olduğu İnomova´nın, günlük kiralık evde kaldığını bildirdi. Yavuzaslan, birlikte oldukları sırada İnomova’nın, onunla olan fotoğrafları eşine göndermekle tehdit ettiğini ileri sürdü. Yavuzaslan, bunun üzerine sinirlenerek mutfaktan eline geçirdiği meyve bıçağı ile İnomova’yı önce çeşitli yerlerinden bıçakladığını ardından da eliyle boğarak öldürdüğünü anlattı. Daha sonra dışarıdan çuval ve valiz aldığını söyleyen Yavuzaslan, İnomova´nın cesedini elini kolunu bağladıktan sonra önce çuvala ardından da valize koyduğunu, ardından sırtında taşıyarak çöp konteynırına attığını söyledi.

Asayiş Büro Amirliği´ndeki sorgusu tamamlanan Yavuzaslan, adliyeye sevk edildi. Şüphel, çıkışta basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.

DHA