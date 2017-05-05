İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul TEM ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Savaş bölgelerine gideceği değerlendirilen yabancı uyruklu 22 kişi için sınırdışı işlemleri başlatıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey medya ve lojistik sorumlularının kullandığı, hücre evi olarak da kullanılan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

YABANCI UYRUKLU 22 KİŞİNİN SINIRDIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yapılan operasyonda TEM ekipleri tarafından yakalanarak, savaş bölgelerine gideceği değerlendirilen yabancı uyruklu 22 kişi ise savcılık talimatı üzerine, sınırdışı işlemleri için yakalandıkları ilçelerde bulunan polis merkezi amirliklerine teslim edildi.

DHA