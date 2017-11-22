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İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edilirken, Bostancı sahilinde dev dalgalar oluştu.

17:2822 Kasım 2017
Gündem
İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edilirken, Bostancı sahilinde dev dalgalar oluştu.

İstanbul’da dün etkili olan güneşli havanın yerini bugün lodos ve yağmur aldı. Lodos nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi. Bostancı sahilinde ise dev dalgaların oluştuğu görüldü.

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İptal edilen seferleri İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılan duyuruda, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 16.30 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, 16.35 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 17.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı seferleri iptal edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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Lodos nedeniyle dalgakıranları aşan deniz sularında yıkanan martılar ise renkli görüntüler oluşturdu.

İHA

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