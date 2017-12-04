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İstanbul’da dev uygulama!

İstanbul’un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" adıyla düzenlenen asayiş uygulaması kent genelinde başladı.

21:234 Aralık 2017
Gündem
İstanbul’da dev uygulama!
İstanbul’un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" adıyla düzenlenen asayiş uygulaması kent genelinde başladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı.

 

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT)  kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Foto: İHA

Foto: İHA

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Daha önce kent genelinde yapılan operasyonlarda bulduğu uyuşturucu maddelerle gündeme gelen narkotik köpeği olan Panzer ise akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

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Foto: İHA

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Son güncelleme: 21:4704.12.2017
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