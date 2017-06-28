İstanbul’da dev zehir operasyonu

İSTANBUL Polisi, sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Fatih'te düzenlenen operasyonda farklı adreslere giren ekiplerin çalışması sürüyor.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satışı yapan bazı şüphelileri belirledi. Şüphelilerle ilgili Kumkapı ve Sulukule’de 4 ayrı adres belirlendi. Adreslerin bulunduğu sokaklarda uyuşturucu satıldığı da tespit edildi. Polis şüphelilerin yakalanması ve sokak denetimi için operasyon kararı aldı. Narkotik Polisi ve ilçe ekipleri eş zamanlı olarak adreslere girdi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ise sokak güvenliğini aldı.

Kumkapı’daki Katip Kasım Mahallesi’ndeki adreslere giren ekipler, bir anda sokağa girdi. Sokaklarda şüphelileri durduran ekipler, üst araması yaparak, Genel Bilgi Taraması (GBT) sistemi üzerinden suç kaydı sorgusu yaptı. Adrese baskın düzenleyecek ekiplerse kapıları kırarak içeride girdi. Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen baskında farklı miktarda ve çeşitli türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Ekiplerin yürüttüğü uyuşturucu operasyonu sürüyor.