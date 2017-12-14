İstanbul’da DHKP-C operasyonu çok sayıda silah ele geçirildi

İSTANBUL Polisi, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Baskında çok sayıda silah ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü DHKP-C’dw hareketlenme olduğunu belirleyen ekipler, teknik ve fiziki çalışma başlattı.

Araştırmalarda bazı şüphelilere ulaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından dün gece operasyon kararı alındı. Akşam saatlerimde operasyonun planlaması yapıldı. Çalışmanın Hassas olması sebebiyle geniş güvenlik önlemi altında baskın kararı verildi.Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi İstanbul’daki 14 adrese ve İzmir’deki bir adrese yönlendirildi.



Ekipler eş zamanlı olarak adreslere girdi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.