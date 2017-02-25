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İstanbul’da eş zamanlı operasyon!

Beyoğlu'nda, ihbar üzerine tespit edilen birçok adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda, bir miktar extacy ve esrar ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.
00:1625 Şubat 2017
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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu paylaşan: Sozcu
Beyoğlu'nda, ihbar üzerine tespit edilen birçok adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda, bir miktar extacy ve esrar ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan uyuşturucu ihbarının ardından Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bazı adreslerde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti.

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Ekipler, saat 22.00 sıralarında tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda, ev sahiplerince kapısı açılmayan bazı evlere koç başı yardımıyla girildi.

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Polis, operasyon süresince evlerde, çevredeki metruk binalarda, çöplerin içinde ve park halindeki araçların altında arama yaptı. Park halindeki otomobilin altında, bir poşet içerisinde bir miktar extacy ve esrar ele geçirildi. Operasyonda, biri kadın iki kişi de gözaltına alındı.  DHA

Son güncelleme: 00:4025.02.2017
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