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İstanbul’da FETÖ operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri birçok ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
07:3923 Mart 2017
Gündem
İstanbul’da FETÖ operasyonu
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri birçok ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konvoy halinde saat 05.00 sıralarında ayrılan polis ekipleri operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyona Terörle Mücadele (TEM) ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Bakırköy Florya Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmana giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Operasyon yapılan diğer adresler ise Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Estor Evleri ile Eyüp Yeşilpınar Mahallesi Erguvan Sokakta bulunan bir apartmanın birinci katı idi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. (DHA)

 

Son güncelleme: 08:1323.03.2017
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