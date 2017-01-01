İstanbul’da gece kulübüne silahlı saldırı: 39 ölü

İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy’deki Reina 01.15 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıya ilişkin acı bilançoyu verdi. Bakan "Saldırıda 16'sı yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirdi" dedi.

İstanbul’un en ünlü eğlence kulüplerinden olan Reina’ya, uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısında, biri polis 39 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Vali Vasip Şahin “Çok vahşice, acımasızca, yılbaşını kutlamak için gelmiş masum insanların üzerine kurşun yağdırılarak, maalesef bugünkü menfur olayı meydana getirmiştir” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıya ilişkin acı bilançoyu verdi. Bakan “Saldırıda 16’sı yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirdi” dedi.

Alçak saldırı saat 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi, Ortaköy’deki Reina önüne geldi. Saldırganlar, yılbaşı kutlamaları yapılan eğlence mekanın girişindeki güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlik tedbiri alan polisler, saldırganlara karşılık verdi. Teröristler, güvenlik tedbiri alan polislerden birini şehit etti. İçeriye giren teröristler eğlenenlerin üzerine ateş etti.

YARALILAR TAHLİYE EDİLDİ

Silah sesleri üzerine çok sayıda polis ve ambulans olay yerine gönderildi. İçeride rehineler olduğu bilgisi üzerine özel harekat ekipleri beklendi. Kısa sürede ulaşan Özel Harekat Polisi, içeriye girerken, yaralılar tahliye edildi. Silah sesleri üzerine, eğlenenlerden bazılarının, denize atladığı da öne sürüldü. Deniz polisi kıyıda önlem alırken, canlarını kurtarmak için suya atlayanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.



16’SI YABANCI UYURUKLU 39 KİŞİ CAN VERDİ

Saldırı sonrası ilk resmi açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından yapıldı. Şahin olayın terör saldırısı olduğunu belirtti. Vali Şahin, “Önce bir polisimizi şehit etmiş, daha sonra vatandaşımızı şehit etmiştir. Daha sonra içeride, çok vahşice, acımasızca, yılbaşını kutlamak için gelmiş masum insanların üzerine kurşun yağdırılarak, maalesef bugünkü menfur olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır.” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıya ilişkin acı bilançoyu verdi. Bakan “Saldırıda 16’sı yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirdi” dedi.

TERÖRİST KAÇTI!

Bakan Soylu saldırıda teröristin de kaçtığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

ORTAKÖY’DE ŞEHİT OLAN POLİSİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ortaköy’de gece kulübünde yaşanan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız’ın cenazesi Adli Tıp morguna götürülmek üzere hastaneden çıkarıldı. Beşiktaş Ortaköy’deki bir gece kulübüne yapılan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız’ın cenazesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çıkarıldı. Şehidin cenazesi meslek arkadaşları tarafından cenaze arabasına konuldu.

Şehidin mesai arkadaşları cenaze aracının arkasından dualar ederken yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.