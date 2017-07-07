İstanbul’da hangi yollar kapalı? İşte kapalı yollara alternatif güzergahlar! (YOL DURUMU)

Hafta sonu İstanbul'da Adalet Yürüyüşü sonrasında yapılacak Adalet Buluşması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapalı olacak yolların alternatif güzergahları belirlendi. İşte Adalet Yürüyüşü'nün ardından yapılacak mitinge ulaşıma dair detaylar ve pazar günü kapalı olacak yollar...

Adalet Yürüyüşü coşkulu katılımlarla artarak devam ediyor. İstanbul’a kortejin ulaşmasıyla bazı yollar kapalı olacak. İstanbul’da kapalı olacak yolların alternatif güzergahları ve Adalet mitinginin programı belli oldu. Mitinge ve kapalı yollara dair ayrıntılar haberimizin devamında…

İSTANBUL’DA ANLIK YOL DURUMU

ADALET YÜRÜYÜŞÜ NE ZAMAN BİTECEK NASIL ULAŞIM SAĞLANACAK?

Adalet Yürüyüşü ne zaman bitecek, Adalet Yürüyüşü sonunda yapılacak büyük miting nerede gerçekleşecek soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adalet Buluşması adı verilen miting hakkında vatandaşların merak ettiği detayları CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, “Genel başkanımız yarın saat 11-11.30 saatleri arasında Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapmış olacak” dedi. Canpolat, Kılıçdaroğlu’nun pazar günü Dragos’tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre yürüyerek geleceğini ifade etti. Cemal Canpolat, “İstanbul’da 958 mahalleden Maltepe’ye araç kaldıracağız. Ulaşımla ilgili il örgütü olarak bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Yaklaşık 3 bin araç mahallelerden kalkarak buraya gelmiş olacak.

Pazar günü yapacağımız ‘Adalet Buluşması’ için bu alanda en az 1.5 milyon yurttaşımız olacak. Alana girişler saat 15.00 itibariyle başlayacak. Deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından girişi yapılacak. Sahne 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA KAPALI OLACAK YOLLAR

BUGÜN (7 TEMMUZ)

Bugün saat 08.00'den akşam saat 19:00'a kadar;

– D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü'ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu (İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– D-100 Pendik Tersane Köprü'den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.

YARIN (8 TEMMUZ)

Cumartesi günü saat 05.00'dan konaklama yerine kadar;

– D-100 Piyade Okulu Köprü'den D-100 Tersane Köprü'ye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yan yolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacak.

– D-100 Tersane Köprü'den Tuzla Piyade Okulu Köprüsü'ne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapatılacak.

– Pendik Tersane Köprü'den Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.

PAZAR GÜNÜ (9 TEMMUZ)

Pazar günü saat 05.00'den miting bitimine kadar;

– Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacak.

– TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif güzergah olarak kullanılacak.