İstanbul’da ‘Hayır’ kampanyası için CHP’ye salon yok

Referandum için tüm imkanlarını seferber eden AKP’nin, CHP’nin 4-5 Şubat’ta İstanbul’da yapmak istediği yeni anayasa konulu etkinliklere izin vermediği ortaya çıktı.

Referandum için tüm imkanlarını seferber eden AKP’nin, CHP’nin 4-5 Şubat’ta İstanbul’da yapmak istediği yeni anayasa konulu etkinliklere izin vermediği ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 4 Şubat 2017 günü Zeytinburnu'daki 12 bin 500 kişilik Abdi İpekçi Spor Salonu'nda etkinlik yapmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Önce boş olduğu söylenen salon, resmi başvuru yapılınca “antrenman var” denilerek verilmedi. 5 Şubat'ta da Bakırköy'deki 22 bin 500 kişilik Sinan Erdem Spor Salonu'nda referandum etkinliği düzenlemek için AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) izin istendi. İBB de tadilat gerekçesiyle izin vermedi. CHP, salonun uygunluk tarihine göre planlama yapmak istedi ancak sonuç alamadı. CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam, “Biz de tarihleri değiştirip çaresiz küçük salonlara yöneldik” açıklaması yaptı. Konuyu İBB Meclis gündemine taşıyan CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban da “Serbest propaganda ve ifade özgürlüğünün herkes için eşit olması gerek. Hollanda'ya laf söylüyorlar, AKP dönüp kendine bakmalı” diye konuştu.