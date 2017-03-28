İstanbul’da helikopter destekli dev uygulama!

İstanbul'un Anadolu yakasında polis ekipleri dev uygulama başlattı. Akşam saatlerinde özel harekat polislerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul polisi tarafından Anadolu yakasında dev bir operasyon başlatıldı. Özellikle Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada çok sayıda kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Maltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü ne bağlı ekipler,Gülsuyu Ve Gülensu Mahallesinde 5 farklı noktada çok sayıda ekiple asayiş uygulaması yaptı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube ve Özel Harekat Polislerinin desteği ile Gülsuyu ve Gülensu mahallesinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama üçü sabit nokta, ikisi de mekanlara yönelik olmak üzere 5 farklı noktada gerçekleştirildi. Çalışmalara havadan polis helikopteri de destek verdi. Uygulamalar sırasında çok sayıda dernek ve kahveye girilirken bu mekanlarda bulunanların üstü üstü tek tek arandı ve kimlik kontrolünden geçirildi. Sabit noktalarda yapılan çalışmalarda ise trafikte seyreden araçlar durdurularak didik didik arandı. Aranması olan şahıslar gözaltına alınırken trafik kurallarına uymayan araçlara ise cezai işlem uygulandı. Öte yandan polis ekipleri bir kişinin üzerinde kuru sıkı silah buldu.