İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 şüpheliyi gözaltına alındı. Yabancı Terör Savaşçısı (YTS) olarak adlandırılan şüphelilerin savaş bölgelerine gitmeyi hedeflediği öğrenildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’le bağlantılı bir hücre belirledi. Yabancılardan oluşan ve savaş bölgelerine gitmeyi amaçlayan şüpheliler takibe alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı verildi. Operasyon amirleri 9 farklı adrese girmek için gün boyunca planlama yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilmesi planlanan baskınlar için Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi görevlendirildi. Çevre güvenliği için ise Çevik Kuvvet ekiplerinden destek alındı.

Bayrampaşa, Fatih,Başakşehir ve Esenyurt’taki adreslere gece saat 01.00’de eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 22 YTS şüphelisi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.