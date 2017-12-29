İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul TEM Polisi terör örgütü IŞİD'e yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese düzenlenen baskında 43'ü YTS (Yabancı Terör Savaşçısı) 46 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri yılbaşı öncesi terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonlarını hızlandırdı. Aralık ayı içerisinde çok sayıda operasyon düzenleyen TEM Polisi, bu sabah da IŞİD’e yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Özel Hareket Şube Müdürlüğü TEM Operasyon Timi ve çok sayıda terör polisinin katıldığı operasyonda, 10 ilçede 25 adrese girildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda 43’ü YTS 46 şüpheli gözaltına alındı. TEM ekipleri dün düzenlenen bir operasyonda ise 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.