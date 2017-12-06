Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik gece saatlerinde 2 ilçede operasyon düzenledi.

09:006 Aralık 2017
Gündem
İstanbul’da IŞİD operasyonu
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik gece saatlerinde 2 ilçede operasyon düzenledi.

TEM ekipleri Fatih ve Başakşehir ilçelerinde bulunan 6 adrese yaptığı baskınlarda, IŞİD adına savaş bölgelerinde bulunmuş ve İstanbul’da faaliyetlerine devam ettiği öne sürülen 26 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı. İstanbul DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar