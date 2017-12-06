İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik gece saatlerinde 2 ilçede operasyon düzenledi.

TEM ekipleri Fatih ve Başakşehir ilçelerinde bulunan 6 adrese yaptığı baskınlarda, IŞİD adına savaş bölgelerinde bulunmuş ve İstanbul’da faaliyetlerine devam ettiği öne sürülen 26 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı. İstanbul DHA