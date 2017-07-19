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İstanbul’da kahvehaneyi taradılar: Yaralılar var

Ümraniye'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

00:0619 Temmuz 2017
Gündem
İstanbul’da kahvehaneyi taradılar: Yaralılar var
Ümraniye'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Ümraniye Atatürk Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Siyah bir otomobille gelen kişiler, tabanca ile kahvehaneye hedef gözetmeksizin ateş açtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Açılan ateş sonucu kahvehanede maddi hasar meydana geldi.
Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. İHA 

Son güncelleme: 00:1419.07.2017
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