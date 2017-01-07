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İstanbul’da kar çocuklara yaradı!

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocukların ise yüzünü güldürdü. Karın tadını çıkaran çocuklar aileleriyle birlikte kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.
00:207 Ocak 2017
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İstanbul’da kar çocuklara yaradı!
İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocukların ise yüzünü güldürdü. Karın tadını çıkaran çocuklar aileleriyle birlikte kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çocukların ise yüzünü güldürdü.

 

Etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar aileleriyle birlikte soğuğa aldırmadan sokaklara çıktılar. Çocukları kendileri ve aileleriyle kar topu oynayarak doyasıya eğlendiler.

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Çocuklar televizyonlarda kar gördüğünü İstanbul'a yağmasıyla evde durmadıkları belirten bir baba, “Karın yolu gözlüyorlardı. Karın yağmasıyla dışarı çıktık. Karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.İLGİLİ HABERKar İstanbul'a giriş yaptı!Kar İstanbul'a giriş yaptı!

Kar topu oynayan çocukları ise karın tadını çıkardıklarını söylediler.

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Son güncelleme: 00:3207.01.2017
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