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İstanbul’da kar esareti

İstanbul'da beyaz esaret devam ediyor. Turgut Erat ara sokak ve anayollardaki son durumu bildiriyor...
10:099 Ocak 2017
Gündem
İstanbul'da beyaz esaret devam ediyor. Turgut Erat ara sokak ve anayollardaki son durumu bildiriyor...
Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
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Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

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