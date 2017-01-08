İstanbul’da kar kalınlıkları kayak merkezleriyle yarışta

İstanbul'da bu sabah itibari ile kar kalınlıkları açıklandı. Çatalca, Arnavutköy gibi uzak ilçelerde kar 1 metre ve 1 metrenin üzerinde, merkeze yakın ilçelerde ise yarım metreye yaklaştı.