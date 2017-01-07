Yurdun büyük bir bölümü kar esareti altında... İstanbul'da dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışı ise hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, Kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Ne zaman bitecek?

Yurdun büyük bir bölümü kar esareti altında... İstanbul'da dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışı ise hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, Kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul’da kar yağışı dün akşamdan bu yana etkisini yitirmeden devam ediyor. Kar yüksekliği bazı yerlerde 40 cmy’yi aşmış durumda… İşe gitmek isteyen vatandaşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman durumda kaldı. Peki, kar yağışı İstanbul’da ne kadar daha sürecek?

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteorolojiden yapılan açıklamada bugün İstanbul’da kuvvetli kar yağışı beklenirken; pazar, pazartesi ve salı günü aralıklarla kar yağışı gözlemleniyor.

HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Giresun, Ordu, Malatya, Elazığ, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Akdeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in batısında yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin batı kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in batısında yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, tipi şeklinde kar yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, -2°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

BURSA °C, -2°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

EDİRNE °C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

ISTANBUL °C, -1°C

Çok bulutlu, yoğun kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 1°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

AYDIN °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

IZMIR °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KÜTAHYA °C, -3°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NİĞDE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

YOZGAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, zamanla yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile zamanla Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 9°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar, akşam ilk saatlerde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli

IĞDIR °C, -5°C

Parçalı bulutlu

MUŞ °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATMAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz ile Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’de fırtına, Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısında kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’in batısında kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), doğusunda güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 7 ila 9 (75-90 km/sa), Doğu Karadeniz’ de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle batısında kuzeybatıdan öğle saatlerinde 7 ila 9 (75-90 km/sa), kuvvetinde; Dalga: batısında 3,0 ila 4,0m, doğusunda 1,5 ila 2,5m, Görüş: batısında zayıf, doğusunda iyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere kar yağışlı, Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğleden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, öğle 1,5 ila 2,5m Görüş: zayıf.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere yağmurlu, kuzeyi kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90km/sa), akşam 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0m, güneyinde 2,0 ila 3,0m. Görüş: Zayıf, zamanla Ege’de orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) akşam 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), ilk saatlerden doğusu güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), kuvvetinde; Dalga: 3,0 ila 4,0m, doğusu zamanla 1,5 ila 2,5m Görüş: zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.