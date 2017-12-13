İstanbul’da ‘kobra zehiri’ operasyonu! Rekor kırıldı…

İSTANBUL Polisince düzenlenen bir operasyonda 1725 tüp kobra zehiri ele geçirdi. Son bir ay içinde düzenlenen ve şimdiye kadar en büyük kobra zehiri operasyonu olarak kayıtlara geçen bu son operasyonda ele geçirilen zehir, tıptan silah sanayisine bir çok alanda kullanılıyor ve litresi 40 bin dolara satılıyor...

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, İstanbul’da kobra zehiri satmaya çalışan bir şüphelinin tespiti üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir valiz içerisinde 1725 tüp içerisinde kobra zehiri ele geçirildi. Geçtiğimiz ay Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen başka bir operasyonda 122 tüp içerisinde kobra zehiri ele geçirilmişti.

LİTRESİ 40 BİN DOLAR!

Kobra zehiri, akrep zehirinden sonra dünyanın en pahalı ikinci sıvısı olarak değerlendiriliyor. Kral kobra türünün litresi yaklaşık 40 bin dolara alıcı buluyor. Yılan zehiri, tıp ve kimya alanında özellikle silah saniyisinde kullanılıyor. Kanser hastalıklarında da kullanılab yılan zehiri Türkiye’de sınırlı miktarda ve çeşitli üretiliyor. Yılan zehiri konusunda Mısır ve Sırbistan gibi ülkelerden ithalat yapılıyor.