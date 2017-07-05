İstanbul’da korkunç olay!

İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde ölü olarak bulunan Faslı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıtı.

İstiklal Caddesi'ndeki bir otelin odasında öğle saatlerinde bir kadın cesedi bulunmuştu. Otel görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Savcı eşliğinde yaklaşık 6 saat otelde inceleme yapan ekipler, cesedi bulunan El Bouzekkaouı Ghızlame'nin (32) 4 gün önce Iraklı bir adam ve yanlarında bulunan 8-10 yaşlarındaki çocukla otele yerleştiğini tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda kadının cinayete kurban gittiği anlaşıldı. El Bouzekkaouı Ghızlame’nin cansız bedeni Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken üç valizi ve şahsi eşyaları da otelden alınarak Taksim Polis Merkezi’ne teslim edildi. Polis cinayet şüphelisi Iraklı şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İHA