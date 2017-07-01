Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da LGBTİ yürüyüşü alarmı! Taksim ve civar yollar kapatılıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Valiliğin yasağına rağmen yarın Taksim'de yapılmak istenen 'LGBTİ 8'inci Onur Yürüyüşü' ile ilgili güvenlik amaçlı bazı yolların kapatılacağı açıklandı.

20:041 Temmuz 2017
Gündem
İstanbul’da LGBTİ yürüyüşü alarmı! Taksim ve civar yollar kapatılıyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Valiliğin yasağına rağmen yarın Taksim'de yapılmak istenen 'LGBTİ 8'inci Onur Yürüyüşü' ile ilgili güvenlik amaçlı bazı yolların kapatılacağı açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2 Temmuz 2017 Pazar günü saat 17.00'de 8. Trans Onur Haftası programı adı altında, LGBT organizesinde Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı önünde toplanarak gerçekleştirilecek yürüyüşe Valilik tarafından izin verilmemiş ve alınan güvenlik tedbirleri kapsamında 2 Temmuz 2017 Pazar günü saat 12.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir, Zambak Sokak ve Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi – Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi, Taksim Tünel (Beyoğlu Belediyesi önünden), Şişhane Metro Kavşağı Taksim Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır.” İHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar