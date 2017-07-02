İstanbul’da LGBTİ yürüyüşüne müdahale: Gözaltılar var

İstanbul Valiliği'nce izin verilmeyen LGBTİ yürüyüşü için Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahalede bulunuldu.

8. Trans Onur Haftası kapsamında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan 8. Trans Onur Yürüyüşü basın açıklaması Harbiye’de okundu.

LGBTİ’nin çağrısı üzerine bölgede toplanan bir grup basın açıklamasından sonra Taksim’e yürümek istedi.

Yürüyüşün izinsiz olduğunu belirten polis ekipleri, grubun dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruptakilere müdahale eden polis, 7 LBGTİ bireyi gözaltına aldı.

İstanbul Valiliği, LGBTİ’nin Taksim’de yapmayı planladığı yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirmişti.

GEZİ PARKI KAPATILDI

Öğle saatlerinden itibaren Beyoğlu’nda birçok noktada çevik kuvvet polisleri yerleştirildi. Gezi Parkı’na yaya giriş-çıkışına kapatıldı.

Dün akşam geç saatte yazılı bir açıklama yapan İstanbul Valiliği, yürüyüşe “toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki”leri gerekçe göstererek 8. Trans Onur Yürüyüşü’ne “izin verilmeyeceğini” açıklamıştı.

YOLLAR DA KAPALI

Valilik talimatıyla bugün saat 12.00’den itibaren Beyoğlu’ndaki Zambak Sokak ve Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi – Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi, Taksim Tünel (Beyoğlu Belediyesi önünden) Şişhane Metro Kavşağı Taksim Tünel istikameti trafiğe kapatıldı.