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İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Vasip Şahin’e Twitter’dan yoğun talep!

İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusunu soran öğrenciler, vali Vasip Şahin'in Twitter sayfasına akın etti. Peki Vasip Şahin'den cevap var mı? Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı, kar devam edecek mi? İşte merak edilenler...
10:078 Ocak 2017
Gündem
İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Vasip Şahin’e Twitter’dan yoğun talep!
İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusunu soran öğrenciler, vali Vasip Şahin'in Twitter sayfasına akın etti. Peki Vasip Şahin'den cevap var mı? Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı, kar devam edecek mi? İşte merak edilenler...

Kar yağışı İstanbul’u tamamen beyaz örtüyle kapladı, öğrencilerin ‘İstanbul’da okullar tatil olacak mı?’ soruları en çok sorulan sorular arasına girdi. Twitter’da İstanbul Valisi Vasip Şahin’e okullar tatil olacak mı sorusu öğrenciler tarafından sık sık sorulmaya başladı. İstanbul’da kar yağışının bugün ve yarın da sürecek olması öğrencilerin tatil umudunu artırdı. Vasip Şahin’den henüz resmi açıklama gelmese de öğrencilerin ve velilerin gözü kulağı tatil haberinde. İşte öğrencilerden Vasip Şahin’e gönderilen tatil Tweet’leri…

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL OLSUN TWEETLERİ

Son güncelleme: 10:0908.01.2017
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