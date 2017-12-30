Market gaspçıları vurularak yakalandı!

İstanbul Polisi, bir marketten soygun yapmaya çalışan gaspçıları, engellemeye çalıştı. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli polis ekiplerince vuruldu. Gaspçılar yaralı ele geçirilirken bir polis hafif yaralandı

İstanbul’da, market gaspçılarıyla ilgili çalışma yapan polisler, bir market çevresinde pusu kurdu.

Polis ekipleri markete giren silahlı gaspçılardan birini vurarak gözaltına aldı. Bir polis hafif yaralandı.

Olay 20.30 sıralarında Kağıthane’de meydana geldi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe ekipleri, gasp olaylarının engellenmesine yönelik çalışma yaparken, iki şüpheli bir markete girdi. Motsikletle markete giden silahlı saldırganlar, kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları almaya çalıştı. Bunun üzerine, market çevresinde pusuda olan polis ekipleri harekete geçti. Silahlı gaspçıların teslim olması istendi. Ancak saldırganlar kaçmaya çalışınca polis ekipleri ateş etti. Saldırganlar karşılıl verince çatışma yaşandı. Yaralanan gaspçılardan biri gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise yaralı olarak motosikletle kaçtı. Olayda bir polis de hafif yaralandı.

Motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli de kısa sürede yakalandı. Yaralı gaspçılar hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan polis ise ayakta tedavi edildi.