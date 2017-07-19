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İstanbul’da sel… Su tahliye çalışmaları sürüyor

İstanbul'daki sel afetinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Dün sabahtan beri ihbarlara koşan İstanbul itfaiyesi gece de çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Silivri'de itfaiye, İSKİ ve Belediye ekiplerinin suları tahliye etmek için sabaha kadar çalıştı.

07:2619 Temmuz 2017
Gündem
İstanbul’da sel… Su tahliye çalışmaları sürüyor
İstanbul'daki sel afetinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Dün sabahtan beri ihbarlara koşan İstanbul itfaiyesi gece de çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Silivri'de itfaiye, İSKİ ve Belediye ekiplerinin suları tahliye etmek için sabaha kadar çalıştı.

Dün etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen Silivri Gümüşyaka’da selin vurduğu kıyı şeridinde sel suları kısmen çekildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

İtfaiye, İSKİ ve Belediye ekipleri sel sularını tahliye etmek için gece boyunca çalıştı.  Ekipler, Gümüşyaka Caddesi üzerindeki evlerin bahçelerindeki ve sokaklardaki suları vidanjörler yardımıyla otoyol kenarındaki giderlere boşalttı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Jandarma ekipleri ise sel baskının yaşandığı bölgede devriye attığı görüldü.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Çalışmaların, suların tamamen çekilinceye kadar devam edileceği belirtildi. (DHA)

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Son güncelleme: 07:3019.07.2017
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