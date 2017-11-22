İstanbul’da silahlı saldırı

İstanbul Gazi Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen kişi silahlı saldırıya uğradı.

Olay Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldırımda yürüyen Ozan Erdoğan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Erdoğan, hemen çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İHA