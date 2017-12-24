İstanbul’da sular geldi mi? İSKİ’de saat sürekli ertelendi…

İstanbul'da Kağıthane, Beyoğlu gibi merkezi ve nüfusu kalabalık ilçelerde su kesintisi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dün başlayan su kesintisi sebebiyle isyan eden vatandaşlar İSKİ'nin sitesine girdiklerinde yakın saatlerde suyun geleceği duyurusunu gördüler fakat suların geleceği saat sürekli ertelendi ve en sonunda siteden suların geleceği saate dair bilgiler kaldırıldı. Bir süre daha kesik kalan sular adım adım ilçelere verilmeye başlandı...

İstanbul’da yaşanan su kesintisi vatandaşlara zorluklar yaşattı. Dün öğlen saatlerinin ardından başlayan su kesintisi özellikle Şişli, Beyoğlu, Arnavutköy, Kağıthane, Beşiktaş ilçelerini etkiledi. Su kesintisinin giderileceği saati sitesinden duyuran İSKİ bu süre içinde birkaç kere saati, daha ileri bir saat olarak güncelledi. Sosyal medyada büyük bir tepki oluştu.

İSKİ’nin web sitesinde, 23 Aralık 22:00’da suların geleceği belirtilirken, sonra 24 Aralık 04:00’te giderileceği şeklinde güncellendi, daha sonra ise 24 Aralık 06:00’da giderileceği şeklinde güncellendi, en son saat öğlen saat 12’de suların geleceğine dair bir duyuru yayınlayan İSKİ daha sonra bu duyuruları sitesinden kaldırdı.

İSKİ’NİN SİTESİ ÇÖKTÜ

İSKİ’nin internet sitesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret edildi. Suyun ne zaman geleceğini merak eden İstanbullular İSKİ’nin sitesinde güncel bir bilgi ararken, İSKİ internet sitesinde suların geleceği saati sürekli güncelliyordu ancak bir süre sonra su kesintisine dair bilgiler internet sitesinden kaldırıldı. İnternet sitesine girişlerde yoğunluk yaşandı.

İSKİ’NİN TWİTTER PAYLAŞIMLARI

Suların saat kaçta geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyordu ancak İSKİ’nin Twitter hesabında ise İstanbul’un baraj dolulukları hakkında paylaşımlar devam etti…

TWITTER’DA İSTANBULLULAR “SULAR NE ZAMAN GELECEK?” SORUSUNU SORDU

Konu borç olduğunda telefondan mesaj ile “borcunuzu ödeyiniz yoksa kapanacak” mesajı atmasını biliyorsunuz ama su kesintisi yapacağınız zaman zahmet edip bir tweet bile atıp vatandaşı bilgilendirmiyorsunuz. @iskignmudurlugu — Erhan Çırak (@ortadunyasakini) 24 Aralık 2017

@iski_destek @iskignmudurlugu 24 saat su kesintisi ne demek? Telefonlar niye kapalı? Sizden bilgi alamıyorsak nereden alacağız? — Ayça Birkan (@aycabirkan) 24 Aralık 2017

İstanbullular su kesintisi sebebiyle camilerden su taşımaya başlamış bu çağda böyle belediyecilik mi olur #iski — Fenerlee (@Fenerle3535) 24 Aralık 2017

BORU HATLARINA SULAR VERİLMEYE BAŞLANDI

İstanbul’daki büyük su kesintisi adım adım gideriliyor. Su kesintisi yaşayan birçok ilçeye yavaş yavaş su verilmeye başlandı, adım adım tüm mahallelerdeki kesintinin sonlanacağı öğrenildi.