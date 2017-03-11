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İstanbul’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlileri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 3 ilçede ortak operasyon düzenledi.
06:5511 Mart 2017
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İstanbul’da terör operasyonu: 3 gözaltı
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlileri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 3 ilçede ortak operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlileri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik 3 ilçede ortak operasyon düzenledi.

Sultangazi, Okmeydanı ve Küçükçekmece’de önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyonlarda E.E., S.K. ve S.C. yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişi ifadesine başvurulmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

ARANMALARI BULUNAN 3 KİŞİ…

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette yapılan incelemesinde E.E.’nin ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan, S.C.’nin ‘Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan aranmasının bulunduğu belirlendi. S.K.’nın ise, terör örgütü DHKP-C ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında firari olarak arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor

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