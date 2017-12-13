İstanbul’da %55, Ankara’da %20… Durum vahim! | Son dakika haberleri

Yağışsız geçen mevsimler barajlardaki durumları da doğrudan etkiliyor. Haberler kötü, İstanbul'da az olan yağışlar Ankara hava durumununda da görünmeyince barajların doluluk oranı aşağılara inmeye başladı. Son dakika verilerine göre İstanbul'da %55 dolaylarında bulunan baraj doluluk oranı, Ankara'da bazı barajlarda tükenme noktasına geldi...

Mevsimlerdeki anormallik devam ederken kuraklık belirgin şekilde hissediliyor. Mevsimsel sıcaklık verileri ortalamanın üzerinde seyrederken, barajlarda su oranları gittikçe düşüyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranı haberlere konu olurken asıl tehlike çanlarının Ankara için çaldığı ortaya çıktı.

GEÇEN YILDAN %7 DAHA AZ!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) verilerine göre, başkente su sağlayan 7 barajda doluluk oranı yüzde 20.74’e geriledi. ASKİ’nin dijital sensörlerle anlık olarak yaptıkları ölçüm raporlarına göre; 12 Aralık 2016 tarihinde Ankara’daki barajlarda doluluk oranı 441 milyon 793 bin metreküp su ile yüzde 27.85 olarak ölçülürken bu yıl aynı tarihteki su oranı 329 milyon 99 bin metreküp su ile yüzde 20.74 olarak ölçüldü.

3 BARAJDA SU TÜKENME NOKTASINDA!

Başkentin en büyük barajı olan Çamlıdere Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 18.85 seviyesine inerken barajlar son yılların en kurak mevsimini yaşıyor. 56 milyon metreküp su kapasitesi bulunan Akyar Barajı, 80 milyon 835 bin metreküp su kapasitesi bulunan Kavşakkaya Barajı ve 2 buçuk milyon metreküp su kapasitesi bulunan Elmedağ Kargalı Barajı’nda su tamamen tükenme noktasına geldi.

Şu an itibari ile doluluk oranları yüzde 13.84 düzeyinde bulunan Akyar, yüzde 13.57 olan Kavşakkaya ve yüzde 13.36 olan Elmadağ Kargalı barajlarının su verme seviyelerinin altında bulunması nedeniyle Ankara’ya su verilemiyor. Öte yandan Kızılcahamam’da bulunan Kurtboğazı barajı ise en dolu baraj olarak görünüyor. 92 milyon 53 bin metreküp kapasiteli baraj yüzde 49.57 doluluk oranı ile Ankara’nın en dolu barajı konumunda yer alıyor.