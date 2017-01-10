İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 11 Ocak Çarşamba için kar tatili açıklaması var mı?

İki gün art arda kar tatili alan öğrencilerin İstanbul Valisi Vasip Şahin'i takipleri sürüyor. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

İstanbul’da okullar vali tarafından art arda iki gün kar tatili ilan edildi ve bugün de İstanbul’da okullar tatil. Pazartesi gerçekleşen yoğun kar yağışı bugün de okulların tatil edilmesini sağladı. Peki bugün İstanbul’da kar yağışı nasıl olacak ve İstanbul’da yarın yani 11 Ocak Çarşamaba günü okullar tatil olacak mı?

YARIN KAR TATİLİ ZOR

Meteorolojinin verilerine göre bugün İstanbul’da geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yoğun bir kar yağışı beklenmiyor. MGM İstanbul için sulu kar ve yağmur yağışı gösteriyor ki bu yarın için okulların kar tatili ilan edilme ihtimalini düşürüyor. Yine de öğrenciler bugün de İstanbul Valisi Vasip Şahin’in resmi Twitter hesabını yakından takip edeceklerdir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre İstanbul’da bugün karla karşık yağmu yağacak. Yarın yani 11 Ocak Çarşamba ve 12 Ocak Perşembe günleri içinde Meteoroloji karla karşık yağmur tahmininde bulunuyor. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken Cumartesi günü yağmur yağacak.