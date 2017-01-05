İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi kar tatili açıklaması yaptı mı? (6 Ocak Cuma)

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve İstanbul'un da etkileneceği yoğun kar yağışı ve soğuk hava açıklamaları sonrasında öğrenciler ve veliler gözlerini İstanbul Valisi Vasip Şahin'inden gelecek kar tatili duyurusuna dikti. Peki İstanbul'da kar tatili olacak mı? Vali Vasip Şahin bir açıklama yaptı mı? İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve İstanbul'un da etkileneceği yoğun kar yağışı ve soğuk hava açıklamaları sonrasında öğrenciler ve veliler gözlerini İstanbul Valisi Vasip Şahin'inden gelecek kar tatili duyurusuna dikti. Peki İstanbul'da kar tatili olacak mı? Vali Vasip Şahin bir açıklama yaptı mı? İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? Meteroloji tarafından yapılan son açıklamalarda bu akşamdan itibaren yurdu etkisi altına alacak yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da bu soğuk hava dalgasından etkilenecek ve son yılların en düşük derecesinin yaşanacağını söylendi. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’da okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi Vasip Şahin kar tatili ile ilgili olarak açıklama yaptı mı? İşte detaylar…

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda İstanbul Valisi Vasip Şahin’den bir açıklama gelmedi. Meteroloji tarafından yapılan açıklamalarda Marmara’nın tamamı yarından itibaren kar yağışından etkilenecek, 6 Ocak Cuma gününden itibaren ise kar tüm yurda yayılacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün beş günlük hava tahminine göre karlı günler bizi bekliyor. İstanbul’da okulların yarın tatil olması ile ilgili açıklamayı İstanbul Valisi Vasip Şahin’in resmi Twitter hesabınından her an yapılabilir.

TÜRKİYE’DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



İL İL HAVA DURUMU

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Bingöl ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale’nin güneyi, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi ve Antalya’nın çevre ilçelerinde kuvvetli olmak üzere; Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.