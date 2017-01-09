İstanbul’da yarın okullar tatil mi: (Salı) Sosyal medya coştu

İstabul'da sabahtan itibaren yağan kar sonrası tatil beklentisi de iyice arttı. Peki, İstanbul'da okullar yarın tatil mi?

İstabul'da sabahtan itibaren yağan kar sonrası tatil beklentisi de iyice arttı. Peki, İstanbul'da okullar yarın tatil mi?

İstanbul’da sabahtan bu yana kar yağışı hiç kesilmeden devam ediyor. Kar yağışının hiç durmadan devam etmesi tatil beklentisini de artırdı. İstanbul Valisi Vasip Şahin’den resmi bir açıklama yaparak okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Okullar tatil edilmeden önce ise öğrenciler tatil beklentilerini Vasip Şahin’e mesaj olarak iletti.

İŞTE O MESAJLAR:

@vasipsahin yarin da tatil istiyoz

@vasipsahin yarına da tatil yap

@vasipsahin Vali bey, okullar 1 gün daha tatil olmalı. Performans ödevi yapıcam hadi Vasip amca.

@vasipsahin canım valicim salı günü de tatil mi değil mi lütfen açıklama yap bak otobüs bileti almıyorum tatil olursa diye yarın sınavım var

@vasipsahin Ne de fazla kar yağıyor,sanırsın salı gunu okullar tatil

@vasipsahin düşünürmüydünüz

@vasipsahin allah rızasi için tatil et