İstanbul'da kar yağışı bugün etkisini yitirmeden devam ediyor. Her yağış sonrası öğrenciler "Okullar tatil mi?" diye merak ediyor.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Vasip Şahin’den açıklama yaptı mı?

İstanbul'da kar yağışı bugün etkisini yitirmeden devam ediyor. Her yağış sonrası öğrenciler "Okullar tatil mi?" diye merak ediyor.

İstanbul’da geçen hafta cuma günü başlayan kar yağışı dün etkisini azaltmıştı. Fakat bugün kar yağışı tekrar etkisini artırdı. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler “İstanbul’da yarın okullar tatil mi?” sorusunu sormaya başladı.



İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının zaman zaman tipi şekline dönmesi tatil beklentilerini iyice artırırken İstanbul Valisi Vasip Şahin’den resmi bir açıklama henüz gelmedi. Fakat yolların hala karlı olması, kar yağışının aralıksız devam etmesi sebebiyle yarın okulların tatil olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI NE KADAR DEVAM EDECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada İstanbul’da kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceği belirtti. Müdürlükten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Deniz yönünde oluşan bulutlar Karadeniz’den Marmara’ya olan hareketini devam ettirecek. Bunun sonucunda İstanbul’un muhtelif yerlerinde kısa süreli kuvvetli yağışlar görülecek. Bu yağışlar yer değiştirerek sabaha kadar devam edecek. Bu durum İstanbul’un tamamında etkili olacak.