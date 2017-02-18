İstanbul’da yurttaki intihar olayında ‘hırsızlık’ ve ‘cinayet’ iddiaları

İstanbul Ataşehir’de bulunan öğrenci yurdunda 4'üncü kattan atlayarak ağır yaralanan B.K.'nın ailesi kızlarının oda arkadaşları tarafından camdan atıldığını iddia etti.

İstanbul Ataşehir'de bulunan öğrenci yurdunda 1.5 yıldır kalan ve bir yüksekokulda 2'nci sınıf öğrencisi olan B.K., 3 gün önce 4. kattaki odasından atlayarak intihara kalkıştı. Genç kızın ailesi B.’nin, tartıştığı oda arkadaşları tarafından yurt penceresinden atıldığını öne sürdü. B.K.'nın yurttan arkadaşı olan Hukuk Fakültesi öğrencisi E.İ.S (23), takılarını B.K.'nın çaldığını iddia ederek, yurt müdürüne şikâyette bulundu.

Habertürk’ten Müslüm Sarıyar’ın haberine göre; Müdür N.Y., 2 kızı odasına çağırdı. B.K., yurt müdürüne takıları kendisinin aldığını itiraf etti. B.K., daha sonra 4'üncü kattaki odasına gitti. Bir süre sonra aynı odada kalan E.İ.S. de içeriye girdi. B.K., arkadaşının gözü önünde 4'üncü katın penceresinden aşağı atladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu bildirildi. B.K.'nın arkadaşı E.İ.S. polise verdiği ifadede “B. çaldığını itiraf etti” dediği öğrenildi.

E. ifadesinde “Müdürün odasından çıkıp odasına geçti. Peşinden gittim. Beni kolumdan tutup pencere kenarına getirdi. Masaya çıkıp kendisini pencereden attı” dediği öğrenildi. Yurt Müdürü N.Y. de intihara kalkışan genç kızın hırsızlığı itiraf ettiğini söyledi.B.K.'nın oda arkadaşı E.İ.S. ise konuşmaktan kaçındı. Telefonu çıkan genç kızın babası, intihara teşebbüs iddialarını reddederek “Kızımın da psikolojisi bozuldu. Sizinle görüştüremem” dedi.

‘BU BİR CİNAYETTİR’

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünündeki bekleyişini sürdüren B.K.'nın ailesine göre olay bir cinayet. Baba S.K., “Yurt müdürü beni aradı ve ‘Kızınız kaza geçirdi, acil gelmeniz gerekiyor' dedi. Tatil sonrası İstanbul'a gelmişti. Yurda yerleştiğini söyledi ama sıkıntısı olduğunu söylememişti. Meğer oda arkadaşıyla sorun yaşıyormuş. Kızımın psikolojik sorunu yoktu. Olay 14 Şubat Sevgililer Günü olduğu için, erkek arkadaşıyla yaşadığı sorun yüzünden intihar etmiştir süsü vermek istediler. Kızımın erkek arkadaşı yoktu. Yurt yönetimi ve oda arkadaşları kızıma psikolojik baskı uyguladılar. Baskıyla intihara teşebbüs ettirdiler, bu bir cinayet” dedi.

B.K.'nın ağabeyi U.K. da kardeşinin intihar girişiminden bir gece önce yaşananları “Oda arkadaşımla tartıştım. Beni odaya kilitledi. Görevlilere haber vermeme izin vermiyor. Yardım et, korkuyorum” diye anlattığını söyledi. Aile, kızlarının intihar ettiğine inanmadığını belirtti. Ailenin, olayla ilgili savcılığa şikâyette bulunduğu, soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.