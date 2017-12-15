İstanbul’daki ‘çete savaşı’nda 6 gözaltı!

İstanbul Küçükçekmece'de iki çete arasında çıkan silahlı kavgada arada kalan 16 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM – Tugay SADAY/İSTANBUL

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya suç gurubu arasındaki kavgada silahlar çekildi. Yasa dışı rant sebebiyle yaşanan kavga çatışmaya dönüştü. Çetelerin çatışması sırasında ateşlenen silahlardan birinden çıkan kurşun 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz’ün hayatına mal oldu. İddiaya göre çete üyelerinden de yaralananlar oldu. Ancak hiçbiri hastaneye gitmedi. Olayın ardından Istanbul Emniyeti’ne bağlı ilçe ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Açıkgöz’ün katilinin yakalanması için harekete geçen ekipler, olaya karıştıkları iddia edilen, Murat A.(31), Mustafa U. (20) Ethem U. (42), Tugay G. (23), Yakup D. (28) ve Yakup D. gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler Küçükçekmece Ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.