İstanbul’da sis trafiği olumsuz etkilemeye devam ediyor!

Gündüz saatlerinde sisin belli oranda azalmasıyla normale dönmeye başlayan uçuşlar, akşam saatlerinde sisin yeniden etkisini arttırmasıyla seferler gecikmeye uğradı.

Akşam saatlerine doğru sis tekrar İstanbul üzerinde etkili olmaya başlarken, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İkinci günde de sisin etkisiyle seferlerde gecikme yaşanırken, 14 uçak diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Atatürk Havalimanına inmek isteyen havayolu şirketlerinin tarifeli uçakları sis nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. İniş için sıra bekleyen uçaklar daha sonra gecikmeli olarak iniş yapabildi. Bu nedenle seferlerde ortalama 1-1,5 saatlik gecikmeler yaşandı.

Öte yandan yakıt kritiğine giren toplam 14 uçak İzmir ve Çorlu gibi diğer meydanlara yönlendirildi. Atatürk Havalimanı’nda inişlerde olduğu gibi kalkışlarda da gecikmeler yaşandı. Gecikmeler yolculara havalimanı içerisinde anonslarla duyuruldu.

Tarifeli seferlerde gecikmeler devam ederken sisin etkisiyle Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuş trafiği yüzde 10 oranında azaltılmış sis nedeniyle THY, karşılıklı olmak üzere toplam 50, Pegasus Havayolları ise 34 seferini iptal etmişti.

Atatürk Havalimanında uçuş kısıtlaması bulunmazken uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler devam ediyor. AJANSLAR