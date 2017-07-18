İstanbul'dan sel manzaraları

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağmur etkili oluyor. Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok yerde su baskını meydana geldiği belirtiliyor. Yollarda mahsur kalan araçlar var. Meteoroloji'den de aşırı yağış konusunda yeni uyarı geldi, Marmara Bölgesi aşırı yağışlardan etkilenecek birçok bölgede sel riski var...
Yollarda mahsur kalan araçlar var. Meteoroloji'den de aşırı yağış konusunda yeni uyarı geldi, Marmara Bölgesi aşırı yağışlardan etkilenecek birçok bölgede sel riski var...
İstanbul'da kuvvetli sağanak yağmur etkili oluyor. Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok yerde su baskını meydana geldiği belirtiliyor.