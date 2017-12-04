İstanbul’dan son dakika haberi… Atatürk Köprüsü bu gece trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden son dakika önemli bir açıklama geldi. Atatürk Köprüsü´nün bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bu gece 00.00-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İBB’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Atatürk Köprüsü´nde bakım ve onarım çalışmalarından dolayı köprü 05 Aralık Salı günü saat 00.00´dan 04.30´a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30´dan 03.30´a kadar deniz trafiğine açılacak. Atatürk Köprüsü´nü kullanacak olan araç ve yayaların, 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü´nü veya Haliç Köprüsü´nü kullanmaları gerekiyor.” DHA