İstanbul’dan son dakika haberi… Bakırköy D-100 Karayolu’nda zincirleme kaza

İstanbul'dan son dakika haberi... D-100 Karayolu Bakırköy İncirli Mevkii'nde, Avcılar istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul’dan D-100 Karayolu Bakırköy İncirli Mevkii’nde, Avcılar istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kazanın, makas atarak ilerleyen bir motosikletlinin sebep olduğu iddia edildi.
Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu.
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Son güncelleme: 21:1126.11.2017