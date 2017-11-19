İstanbul’dan son dakika haberi… Bira için canından oldu

İstanbul'dan son dakika haberi... Kadıköy'de Moda Sahili kayalık alanda oturan bir kişi, elinden düşürdüğü biralarını almak isterken dengesini kaybedip denize düştü. İlkinde çevredekiler tarafından kurtarılan kişi, bir daha düşürdüğü biralarını almaya kalkınca ikinci kez düştüğü denizde boğularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, kayalıkta oturan bir kişi, elinden düşürdüğü birasını alırken denize düştü. Çevredekiler, denize düşen kişiyi kayalıklara çıkardı. Bir süre sonra aynı kişi, bu sefer kayalıkların yanında bira dolu poşetini düşürdü ve almak isterken dengesini kaybederek yine denize düştü.

Çevredekiler, denize girip kurtarmak istedi fakat denize düşen adam gözden kayboldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, olay yerine deniz polisi istedi. Gelen deniz polisine bağlı balık adamlar, denize girip arama yaptı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan arama sonucu, balık adamlar denize düşen adama ulaştı. Polisler, denizden çıkarılan adama bir süre kalp masajı yaptı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği henüz belirlenemedi. Yapılan incelmenin ardından ceset, Haydar Paşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, deniz polisinin kurtarma çalışmalarını, sahildeki taşların üzerinden çok sayıda kişi izledi. DHA